Gabe Devoe dice sì alla Sella Cento. Oggi la società spera di annunciarlo

Si preannuncia un giovedì intenso per il mondo Benedetto e ricco di movimenti, in entrata e in uscita. E non solo in società ma anche sul fronte campo, in quanto in giornata, una volta terminato il consiglio tra i soci per andare a definire il nuovo organigramma del club, dovrebbe arrivare il tanto atteso annuncio del rinnovo contrattuale di Gabe Devoe, vicino a firmare almeno per un’altra stagione con Cento. Classe ’95, 29 anni compiuti lo scorso dicembre, mese in cui era approdato alla Sella dopo aver iniziato il campionato ad Orzinuovi viaggiando a 14.8 punti di media e 3.4 rimbalzi in 14 gare, l’originario di Shelby (North Carolina) si prepara dunque a vivere la sua quarta annata in Italia (la terza consecutiva). Un’avventura a tappe, vissuta sempre con lo status di "bomber" della lega e cominciata nel 2021 all’Assigeco Piacenza per poi far tappa a Verona (nel 23/24), prima di accasarsi per pochi mesi ad Orzinuovi dove, nonostante numeri importanti, non era riuscito ad integrarsi come voluto.

Da lì la chiamata del gm Nicolai, pochi giorni dopo aver liberato la meteora Terry Henderson e quindi con la necessità di trovare un usato pronto, sicuro e garantito, fino al debutto casalingo contro Avellino, con sconfitta in volata ma anche con 18 punti all’attivo, mostrando una leadership e una presenza che poi si sarebbero rivelate fondamentali per il gruppo di Di Paolantonio nella corsa alla salvezza. Con la Benedetto Devoe, uscito nel 2018 dalla Clemson University per poi gravitare palla in mano tra Polonia, Lituania, Francia e Ucraina (dove nel 2021 vinse la coppa nazionale con il Budivelnyk Kiev), ha ritoccato ulteriormente le proprie cifre, avvicinandosi a 15 punti di media, conditi da quasi 6 rimbalzi e 3 assist in 32 minuti di impiego per 24 partite. Una firma voluta e cercata anche dallo stesso giocatore americano, che nei giorni scorsi, sui social, aveva pubblicato un intero post con delle foto che lo ritraevano tutte quante in maglia biancorossa, catturando l’attenzione dei tifosi e non che lo invitavano a restare a Cento.

Il sì definitivo dovrebbe arrivare in giornata, mentre la società è sempre al lavoro per cercare un italiano da aggiungere al pacchetto lunghi. Il nome più caldo in queste ore è quello di Cosimo Costi, ala classe 2000 di 2m03 che nella scorsa stagione ha indossato la maglia di Orzinuovi, chiudendo a 5 punti e 3.3 rimbalzi a gara. Su Zanotti, invece, c’è da monitorare anche la forte concorrenza della Fortitudo e di Avellino, entrambe con gli occhi puntati sul giocatore piemontese, che resta ancora in attesa di essere liberato da Pesaro. In alternativa, c’è sempre Daniele Magro.

