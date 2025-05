Gabrielli verso l’addio. OraSì, pronto il sostituto

Clamoroso all’OraSì. Con tutta probabilità Andrea Gabrielli non sarà l’allenatore dei giallorossi nella prossima stagione. Al momento il condizionale è d’obbligo, ma è quanto trapela dai rumors usciti nelle ultime ore che vedono il tecnico vicino alla firma con la nuova Orzinuovi che si unirà con Crema e giocherà in B Nazionale. Se fosse confermata, la decisione del coach marchigiano sarebbe comprensibile visto che la dirigenza gli ha proposto uno scenario identico a quello dello scorso anno, ovvero una squadra costruita per salvarsi dato il budget ridotto, ma soprattutto non è mai parsa molto intenzionata a spingere per il rinnovo del contratto.

Se Gabrielli dovesse salutare, il nuovo coach dell’OraSì sarebbe Andrea Fabrizi, classe 1977, vice di Martino all’Unieuro Forlì che proprio a Ravenna vivrebbe la prima esperienza da capo allenatore. Già nella scorsa estate i bizantini lo volevano, ma era legato da un altro anno di contratto con i forlivesi. I tifosi però devono pazientare per conoscere il finale di questa intricata vicenda, perché Forlì è ancora impegnata nei playoff di A2. Indipendentemente dalle idee tecniche dell’allenatore, la dirigenza giallorossa ha deciso di voler confermare soltanto Dron, Brigato, Casoni e Munari, ma anche su di loro non c’è nulla di certo.

Intanto anche nella stagione 2025/26 non cambierà la formula del campionato, ma ci sarà la novità dell’introduzione del terzo arbitro. Sono confermati i due gironi da 20 squadre, i playoff diretti per le prime sei mentre le classificate dal settimo al dodicesimo si giocheranno nei play in gli ultimi due piazzamenti per la post season. Ai playout parteciperanno le classificate dal sedicesimo al diciannovesimo posto e l’ultima retrocederà. Il campionato inizierà nel week end del 20/21 settembre, una settimana prima del solito, e non ci saranno soste fino al 26 aprile se non per la final four di Coppa Italia del 14/15 marzo. Sette i turni infrasettimanali, quattro all’andata e tre al ritorno.

Luca Del Favero