Galli all’attacco del vertice. Altra chance per Garcia

di Giorgio Grassi

Il menù della ventunesima giornata di basket A2 femminile, girone A, è piccante. Gare importanti per una, forse, modifica della classifica. La Polisportiva Galli (seconda) ospiterà la Dimensione Bagno Carugate, palla a due alle ore 18, domani domenica. Le altre gare più significative per un eventuale scossone alla classifica, sono Derthona (capolista)-Mantova, Giussano- Costa Masnaga (terza), Roma-Broni e Torino-Selargius. Le stellate di José Garcia (nella foto a destra) sono in una posizione delicata, per cui la vittoria è un imperativo categorico.

"Abbiamo iniziato benissimo la stagione dal lato fisico-atletico e dei risultati. Poi ci sono capitati troppi infortuni che ci hanno creato grossi problemi" afferma coach Garcia. Che aggiunge: "Anche domani contro il Carugate in casa, saranno assenti tre ragazze capaci di fare punti in doppia cifra. Si tratta di Lazzaro, Amatori e Nasraoui. Rientrerà a tempo pieno l’ala Flavia De Cassan (nella foto a sinistra). In questo momento di incertezza abbiamo molta necessità del pubblico ad incitare le nostre giocatrici, che sono sensibili alla sollecitazione dei tifosi".

Sarà dunque una gara importante per continuare la strada della ritrovata vittoria, per la difesa della seconda posizione, e anche in ottica della Coppa Italia che si disputerà nei tre giorni di venerdì 8 , sabato 9 e domenica 10 marzo a Roseto degli Abruzzi contro il Matelica (girone B).

Probabile per quell’occasione il recupero della guardia Maria Flora Lazzaro: la coppa, infatti, rappresenta per le sangiovannesi un altro obiettivo importante della stagione. Le altre due atlete, Nasraoui e Amatori potranno tornare sul parquet per i play-off.

La top scorer della squadra, Meriem Nasraoui riferisce: "L’operazione al ginocchio ha dato buoni risultati. Già cammino senza le stampelle, ma per la Coppa Italia non sarò pronta. Si soffre troppo star fuori". E la De Cassan: "Siamo motivate, daremo tutto per la vittoria. E’ un momento rilevante".