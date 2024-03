Galli, assalto alla coppa. De Cassan: "Ci crediamo"

di Giorgio Grassi

A Roseto degli Abruzzi oggi iniziano i quarti della Final Eight di Coppa Italia, basket femminile A2. Vi partecipano le prime quattro squadre classificate a fine girone andata dell’A e del B. Fra queste anche la Polisportiva Galli del patron Salvatore Argirò, prima del girone A, che s’incrocerà con la quarta del B. Le stellate gialloverdi di coach José Garcia giocheranno alle 18,30 contro la Halley Thunder Matelica al PalaMaggetti. E’ questa la 55^ edizione della Coppa Italia basket di A2 femminile. Da ieri sera la Galli è a Roseto. Oggi si disputano i quarti (eliminazione diretta), domani le semifinali e domenica 10 marzo la finalissima alle 19,15.

Nella Galli saranno assenti le due bomber, Meliem Nasraoui e Giorgia Amatori, infortunate, comunque presenti in panchina. Rientreranno a pieno titolo la vice capitano Maria Flora Lazzaro e l’ala Flavia De Cassan. "Siamo in forma, daremo il meglio per fare bella figura. Sarà una dura sfida, ma siamo fiduciose", afferma De Cassan.

GALLI: Rossini, Reggiani, Petrova, Bocola, De Cassan.

Coach José Garcia.

MATELICA: Krujunaite, Cabrini, Poggio, Offor, Dell’Orto.

Coach: Domenico Sorgentone.

Arbitri: Zoncolo e Castellano.