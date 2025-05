Galli Basket: Sfida Cruciale al Palagalli contro Logiman Broni

SAN GIOVANNI

"Non ci illudiamo della bella e importante vittoria riportata in casa della Logiman Broni. Restiamo coi piedi per terra, riflettiamo – avverte le ragazze il coach della Galli, Josè Ignacio Fernandez Garcia – Il successo che ci sia di sprone e motivo in più per fare ancora bene. Il cammino è lungo e difficile. Dobbiamo cercare di andare avanti il più possibile. E noi lo possiamo. E’ stata una bella prestazione in casa del Broni, ma bisogna guardare subito alla gara di domani al Palagalli. Per una grande vittoria è bene gioire, ma guai ad andare oltre. La Logiman è squadra fortissima e dobbiamo affrontarla concentrati e determinati, senza mai distrarsi".

Garcia prosegue: "Abbiamo vinto con una buona difesa e così dobbiamo fare anche domenica in casa, per onorare anche la seconda partita".

Garcia termina così il suo intervento: "Spero che ci dia un aiuto anche il pubblico, come col Trieste. Le ragazze si entusiasmano e su questa scia daranno tutto il loro meglio per riuscire a giocare bene. Credo che sia per noi la partita dell’anno".

La sfida contro la Logiman si giocherà al Palagalli domani (palla a due alle ore 17,30) e sarà diretta dagli arbitri Matteo Paglialunga e Simone Armiani. In palio c’è la finalissima per accedere al massimo campionato, un obiettivo di grande spessore per il club valdarnese che dunque vuole tornare in A1.

Per le ragazze la parola all’ottima guardia-ala Flavia De Cassan (nella foto): "Dobbiamo ripetere la gara di Broni, con massima concentrazione, senza distrazione, e dare il massimo. Obiettivo – conclude – è ripeterci. Solo così possiamo fare bene. Siamo concentrate e determinate".

Giorgio Grassi