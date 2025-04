Galli, De Cassan dà la carica: "Ci giochiamo la stagione"

Al Palagalli sabato 5 aprile (palla a due ore 21) si giocherà la partitissima dell’anno del campionato di basket A2. Sul parquet si affronteranno la Polisportiva Galli e la Costa Masnaga.

È la penultima gara della regular e chi vincerà salirà di diritto sul priumo gradino del podio del girone, visto che ad affrontarsi sono la capolista e la sua diretta inseguitrice (la classifica, infatti è questa: Polisportiva Galli, prima con 40 punti, Costa Masnaga 38, Sanga Milano 36, Empoli 36 e a seguire le altre squadre più distanziate).

All’andata vinse la Costa, quindi a parità di punti (40) si aggiudicherebbe il titolo la squadra ospite. Resta poi l’ultima gara, di fatto insignificante per queste due rivali. "Dobbiamo assolutamente vincere per mantenere il primato, che concede alcune facilitazioni nelle gare dei play-off", sostiene la guardia Flavia De Cassan, che è al suo secondo anno nella Galli. Un anno fa giocò la finale per la A1 contro l’Empoli, uscendone sconfitta. Oggi sui play-off dice: "Le favorite alla vittoria finale sono Costa Masnaga ed Empoli, oltre ovviamente la nostra Galli. Però sabato dobbiamo fare di tutto per vincere. E ce la possiamo fare se fin dall’inizio detteremo le nostre regole di partenza, soprattutto impostando una decisa difesa, nostro forte. Noi siamo pronte sotto ogni aspetto. Io sono fiduciosa nell’affrontare bene questa difficilissima e decisiva partita".

Infine una buona notizia per coach José Garcia: la guardia Giorgia Amatori ha recuperato fisicamente e sarà disponibile. "Importante sarà - invita il diesse Andrea Franchini- anche il sostegno del pubblico".

Giorgio Grassi