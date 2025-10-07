Galli, debutto vincente. Bernardi e Favre al top

SAN GIOVANNIBuona la prima, verrebbe da dire. Inizia nel migliore dei modi il campionato della Polisportiva Galli, che supera al fotofinish il Selargius al termine di una sfida intensa e combattuta, come da pronostico. Le ragazze di coach Garcia (nella foto) si impongono con il punteggio di 65-61, mostrando carattere e solidità nei momenti decisivi. La gara si apre con il piede giusto per la formazione sarda, trascinata da Juhasz ed Erikstrup, che si aggiudica il primo quarto 16-20. La reazione sangiovannese non tarda ad arrivare: nel secondo periodo la squadra di casa alza l’intensità difensiva e trova ritmo in attacco, chiudendo all’intervallo avanti 32-31. L’equilibrio regna sovrano anche nella seconda metà di gara, con continui sorpassi e controsorpassi. In casa Galli si distinguono Favre, Bernardi e Celani, ma è la portoghese Oliveira a mettere la firma sulla vittoria: suo il provvidenziale canestro da tre punti che decide la sfida nel finale. Un successo importante, che dà fiducia in vista della prossima trasferta a Milano, contro una delle formazioni più accreditate del girone. Buone notizie anche dall’infermeria: De Cassan sarà nuovamente a disposizione.

Oliveira 15, Lazzaro 2, Merisio 0, Celani 7, Bernardi 16, Diakhoumpa 0, Mosetti 3, Ngamene 6, Favre 16, Folcarelli n.e. Selargius: D’Angelo 7, Mura 2, Berrard 7, Ingenito 0, Erikstrup 12, Pinna 3, Ceccarelli 6, Juhasz 24.

Massimo Bagiardi