Galli espugna Broni: vittoria in semifinale serie A1 con 58-61

BRONI 58 GALLI 61 (9-19, 27-29, 41-48, 58-61)

BRONI: Nasraoui 20 (8/14, 1/5), Frigo ne, Carbonella ne, Reggiani, Baldelli 12, Scarsi 5, Hartmann 8, Buranella 3 Lisoni, Morra 10 Merli n.e. Coach: Marco Diamanti.

GALLI: Rinaldi n.e., Degiovanni 7 (2/4, 1/5), Rossini 16 (2/5, 3/8), Faustini 9 (2/5, 1/4), Lazzaro 8 (1/3, 2/4), Mioni 4 (2/4 da 2), Stroscio 0, Cruz Ferreira 13 (3/10, 2/6), Amatori n.e, Di Fine 2 (1/1 da 2), De Cassan 2 (0/1, 0/3). Coach: Nacho Garcia

Tiri da 2: 13/33 – tiri da 3: 9/31 – tiri Liberi: 8/15 – rimbalzi: 39 13+26 (Cruz Ferreira 12) – assist: 13 (Policari 5) – palle recuperate: 5 (Policari 2) – palle perse: 10 (Rossini 3).

Arbitri: Suriano e Turello.

BRONI – Quel che si temeva a Broni nella ‘bella’ della semifinale per la serie A1, è stato è stato smentito con una grande vittoria: la Polisportiva Galli ha espugnato il Palaverde di Broni col punteggio di 58-61. Incredibile, ma meritato. La capitano, sangiovannese Maria Lazzaro ha dimostrato d’essere una vera guida. La Galli ha stampato l’alfa e l’omega: la vice Marta Rossini ha centrato il primo canestro, la capitano Maria Lazzaro ha chiuso la sfida con una ‘bomba’, quella della vittoria, al suono della campana. Gara finita, ora c’è la ‘bella’ per la finalissima che consente alla vincente di salire in A1. Grande incertezza in questa parte conclusiva della stagione; la finalissima se la vedranno fra Mantova–Treviso e Logiman Broni-Galli, domenica 11 maggio alle 17,30.

La Galli parte a spron battuto, e sale a 15-6; inizio stimolante. Il match procede a ritmo alterno, ma senza distanze di fuga. La partenza delle stellate del grande Garcia è del trio Rossini, Cruz e Lazzaro, fanno il vuoto con più 9 punti, ma sono riprese, e si viaggia a ruota.

Le ex Nasraoui e Reggiani accorciano di distanze e si va avanti per tutti i quarti quasi punto a punto fino agli ultimi secondi, quando Lazzaro, nel momento più importante della stagione è la capitana scaglia il tiro che rianima la squadra e che vale l’1-1 nella serie. Poi nella Galli una gioia indicibile, un successo che può valere la finale.

Se ovviamente la Galli fa il bis nell’appuntamento di domenica sera dove le stellate potrebbero di nuovo entrare nella storia per tornare nel campionato più affascinante. La vittoria di mercoledì sera all’ultimo tuffo è la conferma che questo gruppo può davvero centrare il risultato più importante per la soddisfazione degli sportivi sangiovannesi che hanno bisogno di ritrovare certe emozioni.

Nell’altra semifiniale anche Mantova e Treviso sono in parità e si giocheranno tutto domenica prossimo.

Giorgio Grassi