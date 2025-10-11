Galli vuole il bis a Milano. De Cassan è l’arma in più

SAN GIOVANNIA una settimana esatta dall’esordio vincente in serie A2 e i primi due punti conquistati contro Selargius tra le mura amiche del Palagalli, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno è pronta per la prima, lunga, trasferta della stagione. Ad attendere le ragazze di coach Garcia ci sarà un avversario importante, tra quelli accreditati alla vittoria finale come il Sanga Milano. Le lombarde hanno inaugurato il loro torneo con un successo netto in trasferta, 69-52 sul campo del Torino, confermando per il momento le aspettative di tutti gli addetti ai lavori nei classici pronostici pre-season. Guidate da coach Pinotti, le milanesi vorranno assolutamente confermare il loro buon momento cercando di poter aver la meglio sulle ragazze sangiovannesi (nella foto De Cassan) che, dal canto loro, vogliono comunque proseguire nella marcia positiva per cercare di stazionare, settimana dopo settimana. nelle zone che più contano della stessa.

Per il sodalizio valdarnese del patron Salvatore Argirò servirà la massima concentrazione e una prova di grande carattere per contrastare la forza delle padrone di casa. La palla a due è in programma oggi alle 18,30 al Pala Giordani di Milano, per tutti gli appassionati sarà possibile vedere ogni istante della partita sul profilo YouTube della società di casa.

Massimo Bagiardi