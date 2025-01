Galvi al top con le triple di Meregalli

Regna il nervosismo tra Lissone e Cermenate. Alla fine sono state premiate le qualità della Galvi che si è imposta 87-75 conducendo dall’inizio alla fine e toccando il massimo vantaggio di 18 lunghezze nel terzo quarto dopo le triple di Meregalli, top scorer a quota 18, un punto in più di Lele Villa (17). Bel colpo anche per l’incompleta Basket Seregno che si affida al talento di ’Red’ Longoni (13) per sbancare il parquet di Opera 65-61. È stato invece un fuoco di paglia il blitz a Novate Milanese per la Fortitudo Busnago che riprendere a perdere (70-92) contro Settimo. Nessuna buona notizia dal fanalino di coda Varedo che combatte ma perde contro Pall. Milano 68-74.

Ro.San.