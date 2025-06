Gara-5 Herons: Montecatini si prepara alla trasferta al PalaFacchetti

La gara-5 mania ha iniziato ad impazzare fra i sostenitori montecatinesi di fede Herons esattamente da un secondo dopo che la sirena finale ha decretato la vittoria dei Barsotti boys in gara-4. E la società del presidente Andrea Luchi sta provando in fretta e furia a cavalcare l’onda, perché i tempi sono strettissimi: la dirigenza sta raccogliendo adesioni per organizzare un pullman da circa 50 persone per la trasferta di mercoledì al PalaFacchetti.

I gruppi organizzati del tifo rossoblù si sposteranno con mezzi propri ed è prevista anche una nutrita rappresentanza dei tifosi di Cantù, legati a quelli termali da un gemellaggio decennale: in totale il tifo pro-Herons sugli spalti del PalaFacchetti di Treviglio potrebbe arrivare a toccare le 200 unità.

Intanto è già partita la corsa al biglietto per gara-5: Treviglio Brianza Basket sui propri canali social ha pubblicato le modalità di vendita per la sfida di mercoledì, mantenendo la prelazione agli abbonati fino alla mezzanotte di oggi.

f. pal.