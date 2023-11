Gara condotta dall’inizio. Brescia perfetta. Alza un muro in difesa e domina Tortona

Concedendo meno di dieci punti in otto minuti nel terzo quarto la Germani Brescia annichilisce Derthona e ritrova subito la vittoria dopo il passo falso con Trento. Un match a dir poco perfetto per la squadra di Alessandro Magro, che parte 11-0 nei primi cinque minuti di gioco e non cede mai lo scettro del match, confermando quella superiorità sui piemontesi già palesata al PalaLeonessa a fine settembre nella semifinale di Supercoppa. Sono stati 42 i punti segnati in un primo tempo con 1318 da 2 e 9 palle perse imposte, oltre ad un ex Semaj Christon subito sugli scudi. Come detto, la spallata che manda Derthona al tappeto arriva ad inizio terzo quarto, in un mix di attacco e difesa che porta gli avversari a 14 palle perse e oltre 20 punti di svantaggio. Il quarto quarto inizia con un 10-2 che dice tanto del predominio andato in scena in un match che rappresenta un esame di maturità superato per la Germani, e a tre minuti arriva la tripla di Massinburg per il +35. Problema al ginocchio nel finale per Gabriel. BERTRAM DERTHONA-GERMANI BRESCIA 59-87 (11-18, 20-24, 14-23, 14-22).

A.L.M.