Garcia rilancia la Galli: "Ora sotto col Moncalieri"

di Giorgio Grassi

"L’infortunio della Lopez è una grave perdita per la Galli – afferma coach Josè Ignacio Ferandez Garcia – Dovrò forzatamente variare qualche ruolo nei nostri schemi, senza disorientare il valore e i moduli della squadra. Che cosa deciderà il patron Salvatore Argirò, ancora non lo so" .Garcia continua: "La decisione spetta a lui. Non sarà risoluzione facile, ma ci proveremo. Con la Lopez avevamo un quintetto forte, capace di resistere ad ogni avversario". La cestista spagnola è stata operata ad un tendine d’achille. Quindi, pensiamo che questo ‘vuoto’ sarà coperto con un possibile acquisto. Ma non subito. Sulla gara di domani al Palagalli alle ore 18 contro il Basket Moncalieri, Garcia fa questa riflessione: "Deciderò domenica mattina su chi rimpiazzerà il posto della Lopez nel quintetto base. Ci sono pronte la Mioni, Bocola e qualche altra in quel ruolo. Chiedo alle ragazze di dare il cento per centro, contro il Moncalieri, ma anche sempre, per continuare a fare bene come fino ad oggi, e difendere la nostra posizione in testa alla classifica. La squadra è pronta, sono contento del rendimento generale, e quindi spero in un successo anche contro il Moncalieri per allungare la nostra striscia positiva. Ce la faremo, anche perché fra le ragazze c’è già un forte affiatamento ed intesa su tutto".

Ora attenderemo quel che deciderà il patron Argirò, che su questo torneo per il ritorno in A1 ha fatto un grosso mercato. La vice capitano Maria Flora Lazzaro, ottima guardia e play, sul match contro le piemontesi del Moncalieri esprime questo giudizio: "Siamo addolorati per la Lopez. Ma ce la possiamo giocare. Noi ce la metteremo tutta per la vittoria".