Gea Basketball Grosseto affronta Basket San Vincenzo: la sfida decisiva per la qualificazione

Inizia stasera la fase delicata del campionato di Divisione regionale 3 di basket: la Gea Basketball Grosseto si sbarazza dell’Elba e chiude la regular season al quarto posto. E stasera i biancorossi allenati da coach Mattia Contri alle 20.30 saranno sul campo del Basket San Vincenzo. Nel turno scorso i biancorossi hanno battuto l’Elba chiudendo al quarto posto la prima fase. "Contro gli elbani – dice Contri - siamo sempre avanti, giocando molto meglio di loro. Durante il terzo quarto abbiamo raggiunto anche ventisette punti di vantaggio. Ho avuto in questa l’opportunità di fare ruotare gli undici giocatori a referto e sono contento per i quattro punti di Rodrigo Di Nisio. Tutti quelli che sono scesi in campo hanno portato il loro mattoncino a una vittoria fortemente voluta. Arrivavamo dalla sconfitta all’ultimo secondo contro San Vincenzo, che ci aveva un po’ affossato il morale. Il successo con Elba ce lo ha tirato su e ci ha permesso di ribaltare la differenza canestri e di arrivare quarti alla fase a orologio, nella quale ospiteremo Elba e andremo a San Vincenzo. Testa dunque alle prossime due partite, fondamentali per la qualificazione alla seconda fase. Abbiamo confermato di essere in crescita, non siamo la stessa squadra di inizio anno e non vogliamo fermarci".