Gea decimata dalle assenze, la fatica si paga. Col Poggibonsi sconfitta senza responsabilità

Una Gea decimata dalle assenze lotta per 38 minuti prima di cedere al Poggibonsi. Per il team di Santolamazza, nel turno di Divisione 1, il ko è arrivato sul campo del Poggibonsi, vittorioso 93-76. Biancorossi che, trascinati da Ense (autore di 36 punti) si erano presentati in campo con un paio di assenze e tre giocatori influenzati, riuscendo però a disputare una gara gagliarda, tenendo testa una formazione in ottima condizione. I grossetani hanno lottato su ogni pallone, superando i venti punti nel primo quarto, ma alla fine hanno pagato il fatto di essersi presentati con i giocatori contati. Fino a tre minuti dalla sirena la gara era apertissima, con Poggibonsi avanti di tre punti ma con il Grosseto che aveva in mano la palla del potenziale pareggio. La stanchezza e un break senese di 10-0 hanno purtroppo condannato Furi e compagni. "Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi – commenta Marco Santolamazza – per essere riusciti a lottare per quasi 38 minuti contro un avversario davvero bravo. Certo, trovarsi a due minuti e mezzo dalla fine con una palla in mano e appena tre punti di ritardo lascia molto rammarico, ma eravamo veramente stanchi, abbiamo lottato con tutto quello che avevamo e alla fine abbiamo pagato le conseguenze".

POGGIBONSI: Juliatto 26, Del Cucina 24, Borgianni 14, Giorgi 13, Ravenni 6, Mucci 5, Ceccatelli 3, Testi, Figus, Maestrini, Rumachella. All. Franceschini.

GEA: Ense 36, Furi 15, Biagetti 10, Scurti 7, Baccheschi 4, Ignarra 3, Mezzani 1, Mazzei, Romboli. All. Santolamazza.