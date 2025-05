Gea e Valbisenzio in parità nei quarti di finale dei playoff Divisione 1

Torna in parità la serie tra Gea e Valbisenzio dopo la vittoria dei pratesi in gara2 in Maremma. Uno a uno nei quarti di finale dei playoff di Divisione 1: il quintetto grossetano allenato da Marco Santolamazza, dopo aver vinto gara 1 a Vaiano, si è arreso al Palasport di via Austria (77-78), al termine di un incontro nel quale la formazione ospite è rimasta in testa 38 minuti, prima di una straordinaria rimonta dei biancorossi che hanno sprecato tre volte la possibilità di mettere la freccia, dopo il pareggio a 1’30 dalla sirena. Capitan Furi ha fallito però due liberi e il tiro da tre di Liberati è andato a sbattere sul ferro.

"Potevamo anche vincerla – commenta coach Santolamazza – ma il Valbisenzio ha giocato meglio di noi e ha meritato la vittoria".

GEA: Scurti 10, Ignarra 5, Furi 5, Mezzani, Biagetti 2, Liberati 21, Romboli 22, Mazzei, Ense 1, Mari 10, Baccheschi, Naldi.

VALBISENZIO: Navicelli 2, Lucchesi 21, Lenzi, Chiti 4, Biagi, Sarti 9, Bonari 10, Bibaj, Parisi 6, Querci 24, Acciaoli 2.