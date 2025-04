Gea Grosseto conquista il bronzo nella Final Four regionale del torneo Cefa

Medaglia di bronzo a testa alta per i giovani cestisti della Gea. Brillante terzo posto della formazione Aquilotti della Gea Grosseto nella Final Four regionale del torneo Cefa di Castelnuovo Garfagnana, al quale il quintetto biancorosso allenato da Marco Romboli si è qualificato vincendo il proprio girone di qualificazione, grazie alle affermazioni su Versilia Basket e Bc Lucca Bianco, disputato il 16 marzo scorso.

Nella semifinale regionale del mattino gli Aquilotti biancorossi sono arresi al Don Bosco Livorno: hanno perso con il "punteggio relativo" di 8 a 16 (parziali dei 6 tempini 3-7, 10-15, 8-9, 05-12, 10-11, 12-6, con un progressivo 48 a 58), ma si sono riscattati con gli interessi nella finale per il terzo posto nel pomeriggio, dove è arrivata la vittoria con Poggibonsi con un netto 18 a 6 (parziali 18-2, 12-6, 14-1, 15-8, 8-2, 10-4, con progressivo di 77 a 23). La finale per il primo posto è stata vinta da Don Bosco Livorno sul Walkers Lucca con un netto 18-6, senza storia.

"Da tale risultato – commentano i dirigenti grossetani – si capisce l’ottimo torneo svolto dalla formazione biancorossa che ha fatto il massimo contro un avversario davvero forte".

Grazie al terzo posto, però, l’avventura della Gea Grosseto prosegue: gli stessi Aquilotti torneranno questo fine settimana in campo a Castelnuovo Garfagnana per disputare anche il torneo internazionale a 12 squadre, per continuare a crescere ancora nelle proprie capacità, mettendo sempre al primo posto il gruppo ed il loro divertimento che sono i cardini di questa esperienza sportiva per la formazione Aquilotti.

Questi gli aquilotti che hanno partecipato al torneo: Della Fazzia, Digianfilippo, Giannetti, Biagioni, Petito, Pandolfo, Calchetti, Cerboni, Grandinetti, Neri, Rossi, Troiano. Istruttore Marco Romboli; assistenti Petito e Giannetti.