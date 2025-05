Gea trionfa in gara1 dei quarti di finale contro Valbisenzio

Buona la prima per la Gea che vince gara1 dei quarti di finale di Divisione 1 sul campo del Centro Minibasket Valbisenzio. A Vaiano grande prova di maturità del team di Santomalazza che sbanca il parquet col punteggio di 70-58. La formazione di casa, terza classificata nella regular season, è riuscita solamente nei primi dieci minuti a tenere il passo di un avversario determinato a mettere il primo mattoncino sulla qualificazione. La frazione iniziale ha visto Furi e compagni chiudere avanti di un solo punto, 22-23. Nel secondo quarto poi è arrivato lo strappo decisivo che ha portato i biancorossi ad avere un margine di vantaggio di 12, che si sono ridotti a otto nell’intervallo lungo. Concentrazione, difesa e cuore hanno consentito alla Gea, che ha vinto tutti e quattro i tempini, di proseguire la fuga e di arrivare alla sirena con dodici lunghezze di vantaggio. Guidati sapientemente da capitan Edoardo Furi, che è risultato anche il miglior realizzatore con venti punti, i maremmani hanno ottenuto un successo fondamentale e già oggi alle 21, al Palasport di via Austria, avranno la possibilità di chiudere i conti e staccare il pass per la semifinale.

VALBISENZIO: Navicelli 2, Lucchesi 19, Lenzi, Chiti 8, Biagi, Venturini Degli Esposti, Sarti 6, Bonari 5, Bibat, Parisi 4, Querci 12, Acciaoli 2. All. Bertini.

GEA: Ignarra 4, Liberati 11, Furi 20, Scurti 10, Mari 13, Ense 2, Mazzei 5 , Romboli 3, Biagetti 2, Mezzani. All. Santolamazza.