Gea Under 14 conquista il secondo posto in Coppa Toscana, sconfitta da Porcari

La formazione Under 14 della Gea conclude la stagione con un prestigioso secondo posto in Coppa Toscana, dopo essere stata battuta, al PalaCoverciano, in finale dalla corazzata Porcari (56-41), l’unica avversaria che è riuscita a fermare nella seconda fase di campionato le ragazzine di Luca Faragli, che sono a loro volta l’unico quintetto che ha battuto, al Palasport di via Austria, le lucchesi.

A Coverciano, dunque, si è assistito ad una finale bellissima, tra le squadre migliori, con le grossetane che sono partite male (9-0) ma piano piano si sono rimesse in carreggiata, andando al riposo sul 28-24, e portandosi avanti nel terzo quarto addirittura di sei punti, prima di tornare sotto di quattro punti.

Nell’ultimo quarto la stanchezza si è fatta sentire tra le giovanissime bianco rosse, Cardelli è stata colpita da crampi e tutte le ragazze hanno finito la benzina. Porcari ha così potuto vincere l’ultimo parziale di 11 punti e alzare al cielo, comunque meritatamente, la Coppa Toscana.

La formazione della Gea under 14: Marku, Fuiano, Franci, Grilli, Bisanti, Marconi, Apicella, Gosti, Sgamato, Cardelli. All. Luca Faragli.