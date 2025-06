Geas Sesto San Giovanni: Nuovi Arrivi e Conferme per la Stagione di Basket Femminile

Cambio di stagione e mini rivoluzione in casa Geas Sesto San Giovanni, con le rossonere che cambieranno pelle dopo una stagione chiusa al primo turno dei playoff di A1, seppur illuminato dal ritorno nel basket europeo. Confermatissima coach Cinzia Zanotti, ma al suo fianco, oltre a Martina Gargantini ci sarà Gianmarco Di Matteo (ex vice allenatore di Scafati maschile nell’ultima stagione) che sostituirà Stefano Vanoncini, passato con lo stesso allenatore al Sanga Milano (nel valzer dei coach l’ex vice del Sanga Cico Sacchi andrà a fare head coach a Giussano, sempre in A2). Anche la compagine orange sempre guidata da Franz Pinotti, cambierà l’assetto del roster con una squadra che vuole puntare in alto in Serie A2.

In casa Geas si parte dalle sole conferme di Valeria Trucco, Gina Conti e Tinara Moore, decisamente le migliori della stagione appena conclusa, a rinforzare il reparto guardie è arrivata Beatrice Attura, grande protagonista della scalata di Tortona nelle ultime due stagioni, che si dividerà la regia proprio con Conti. Due gli arrivi, entrambi dal sottobosco della Serie A2: la 2004 Adele Cancelli ha disputato due stagioni di alto livello in A2 a Udine, ma viene fuori dal settore giovanile di Bergamo, mentre la 2005 Cristina Osazuwa farà il suo esordio in A1 dopo aver ben giocato con la maglia di Costamasnaga.

Per le milanesi del Sanga la rivoluzione parte da Anna Olson, ala americana di passaporto tedesco appena uscita da Vermont University. Arriva anche la guardia serba Anja Marinkovic che dopo aver giocato in Svezia, Irlanda e Germania, è arrivata a metà della scorsa stagione ad Ancona dove ha chiuso con 17.2 punti di media. Sotto le plance, dopo una stagione a Vicenza, ma prima ancora per due annate proprio al Geas, arriva Alessandra Tava. Confermata Stefania Guarneri che aveva ripreso a giocare solo a gennaio dopo aver appeso le scarpe al chiodo la scorsa estate, come la bomber Susanna Toffali e Vittoria Allievi per una stagione che vuole riportare le milanesi a giocarsi la promozione.