La T Gema ha carattere, ko Vigevano. Successo pesante su uno dei campi più caldi della categoria

Vigevano, 29 settembre 2025 – E’ più meritata di quanto possa indicare il punteggio la vittoria de La T Tecnica Gema Montecatini sul parquet del PalaElachem di Vigevano. Così come era successo in Supercoppa contro Treviglio la squadra di Andreazza conduce le danze per larghissimi tratti ma rischia la beffa finale, che stavolta non arriva: il 73-75 conclusivo tiene i «leoni» termali a punteggio pieno dopo due giornate.

La sfida tutta baltica sotto canestro fra Strautmanis, indimenticato ex, e Kancleris accende il match già dalle battute iniziali. Verazzo dà il primo vantaggio ai padroni di casa dopo un buon avvio dei termali, che rispondono immediatamente con un mini-break di 6-0 e si prendono due possessi di margine nei confronti dei ducali (8-12).

Montecatini sale a +5 grazie alla tripla di Bargnesi, poi cestina malamente due possessi offensivi e rischia di vanificare tutto, la Elachem però non ne approfitta e Jackson la punisce con la «bomba» del 16-23 a 30 secondi dalla prima sirena.

L’alley-oop direttamente su rimessa laterale confezionato dal duo Passoni-D’Alessandro porta i «leoni» alle soglie della doppia cifra di scarto, confine oltrepassato per un attimo grazie a Strautmanis, prima che Gajic sblocchi da dietro l’arco Vigevano (26-35). Da lì è un diluvio di triple per la Elachem che riguadagna terreno nonostante gli uomini di Andreazza diano l’impressione di essere ancora in controllo del match.

I viaggi in lunetta garantiscono 10 punti di vantaggio per gli ospiti ma due canestri in rapida successione di Zacchigna e Diouf quasi dimezzano lo scarto di Vigevano, che al crepuscolo dei primi venti minuti torna a farsi vedere negli specchietti retrovisori de La T Gema.

Jackson ricaccia i locali a distanza di sicurezza con due canestri dei suoi, poi la schiacciata di Vedovato certifica il pieno controllo dei termali sulla gara anche se Verazzo di mollare non ne vuole proprio sapere: è l’ex Avellino il principale ispiratore del 9-0 di parziale che riporta i gialloblù a contatto (54-56). Non muove più la palla in maniera fluida Montecatini, Bargnesi indovina una tripla vitale per i suoi per il 54-59 ma è l’unica volta in cui i rossoblù trovano la retina in oltre quindici possessi fra terzo e quarto periodo, con la Elachem che fatalmente finisce per impattarla anche grazie al rientro sul parquet di Kancleris.

L’ex Corgnati e il solito Verazzo portano avanti Vigevano per la prima volta dal primo quarto, la reazione rabbiosa dei montecatinesi genera però il 9-0 di parziale che si rivelerà decisivo, sebbene i lomellini provino a riaprirla in tutti i modi.

Il tabellino

Elachem Vigevano - La T Tecnica Gema Montecatini 73-75

VIGEVANO: Corgnati 18, Fantoma 2, Verazzo 22, Gajic 8, Kancleris 8, Fiusco 5, Zacchigna 4, Cucchiaro 4, Diouf 2, Mazzantini, Boglio ne, Lucchini ne. All. Salieri.

MONTECATINI: Burini 10, Jackson 13, D’Alessandro 12, Fratto 2, Strautmanis 13, Bargnesi 8, Vedovato 7, Acunzo 5, Passoni 5, Gulini ne, Benvenuti ne. All. Andreazza.

Arbitri: Centonza, Purrone e Martinelli.

Note: parziali 16-23, 41-47, 54-59.