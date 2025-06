Gerald Robinson guida la Rinascita ai playoff: MVP delle semifinali

C’è il marchio di Gerald Robinson nel percorso playoff della Rinascita. Il play americano è salito di tono negli ultimi mesi dopo un inizio d’anno complicato e ora splende grazie all’innegabile talento e alla capacità di far girare la squadra. La Lnp ieri lo ha anche insignito del premio di Mvp delle semifinali, un riconoscimento oggettivamente meritato grazie alla continuità ad alto livello e alle medie di 16 punti, 7 rimbalzi e 3 assist nella serie con Forlì. Intanto, per la finale, Lnp ha comunicato che verrà istituito l’instant replay, con la possibilità di andare a vedere le decisioni arbitrali più dubbie e controverse.

Robinson, RivieraBanca ha prodotto due serie solide con Brindisi e Forlì. Quale è la sua valutazione?

"Abbiamo giocato contro due buonissime squadre, fisiche e ben allenate, e siamo contenti per come è andata. Con Forlì poi era un derby e sappiamo che in questi casi il livello della competizione sale ancora di più. Bene così, abbiamo passato due turni ma io dico che il divertimento comincia adesso. C’è un altro posto promozione in palio in questa finale e vogliamo raggiungerlo".

Percorso eccellente fin qui. Potete ancora migliorare in qualcosa in vista della finale?

"Si può sempre migliorare, questo è vero. Stiamo lavorando per questo da inizio stagione, io da settembre e tutti gli altri da agosto e, secondo me, dobbiamo fidarci di quello che abbiamo costruito fino a qui e che ci ha portato fino a questo punto".

Ieri ha vinto il premio di mvp delle semifinali e sta giocando oggettivamente dei grandi playoff. Cosa pensa del suo gioco in questa postseason?

"Ringrazio chi mi ha votato e naturalmente ringrazio i miei compagni di squadra. E ringrazio Dio per la salute. Aver l’opportunità di giocare e divertirsi in campo è fantastico, ma ora concentriamoci sull’obiettivo: vincere la finale".

Affronterete Cantù, che in regular season vi ha battuto due volte ma che poi è finita dietro nel ranking conclusivo.

"Ottima squadra, come lo sarebbe stata qualunque altra formazione avesse avuto la forza di raggiungere la finale. Hanno dimostrato durante la stagione di essere solidi e di poter sempre dire la loro. Anche in questo playoff hanno fatto vedere di valere tanto. Sarà difficile affrontarli, ma vogliamo superarli".

Rimini manca dalla serie A da 24 anni e la gente è entusiasta del vostro percorso. Domenica sera erano in 300 ad aspettarvi di ritorno da Forlì. Cosa vuole dire ai tifosi?

"Innanzitutto, grazie per averci sempre supportato in stagione, nei momenti facili e in quelli difficili. Ci sono stati dei periodi in cui, dopo gli alti, abbiamo avuto anche dei bassi con alcune partite perse di fila. Abbiamo perso il primo posto, ma loro ci sono sempre stati vicini. Non ho mai visto cambiare il loro atteggiamento nei nostri confronti. Ci danno tanta energia. Vogliamo continuare insieme così in questa finale e, chissà, speriamo il prossimo anno in A".

Loriano Zannoni