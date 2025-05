Gesteco Cividale supera Unieuro Forlì 82-74 in Gara2 dei playoff

GESTECO CIVIDALE 82 UNIEURO FORLÌ 74

GESTECO CIVIDALE: Lamb 3 (0/4, 1/1), Redivo 13 (0/2, 3/8), Miani 19 (3/3, 3/6), M. Anumba, Mastellari 3 (1/2 da tre), Rota 14 (1/2, 2/6), Baldares n.e., Marangon 11 (3/5, 1/3), Berti 5 (2/3), Ferrari 4 (2/3, 0/2), Dell’Agnello 10 (4/9), Piccionne n.e. All.: Pillastrini.

UNIEURO FORLÌ: Parravicini 9 (1/1, 1/7), Cinciarini 3 (0/1, 1/3), Tavernelli 4 (2/4, 0/1), Gaspardo 18 (6/10, 1/5), Perkovic 17 (1/4, 5/11), Pascolo 10 (5/6), Magro, Del Chiaro 6 (2/3), Pollone (0/1, 0/1), Sanviti n.e., Harper 7 (3/6, 0/4). All.: Martino.

Arbitri: Attard, Grappasonno, Marzulli.

Parziali: 20-12, 32-33, 51-53.

Note – T2: Cividale 15/31 (58%), Forlì 20/36 (56%); T3: Cividale 11/28 (39%), Forlì 8/32 (25%); TL: Cividale 19/22 (86%), Forlì 10/14 (71%). Rimbalzi: Cividale 35 (8 offensivi), Forlì 37 (11 offensivi). Tecnico a Tavernelli sul 28-27 (18’), a Cinciarini sul 37-45 (25’) e alla squadra sul 50-51 (29’).

Forlì perde anche gara2 a Cividale, ora è sotto 0-2 e venerdì al Palafiera affronterà la prima gara da vincere se non vorrà chiudere la sua annata. Il secondo episodio della serie contro i friulani, che finora in stagione contro i forlivesi sono 4-0, ha avuto uno svolgimento simile a quello di gara1: Forlì ha disputato un brutto primo quarto nel quale è stata senza segnare per i primi 4’18’’. Poi trovatasi sotto di 10 punti (22-12) all’inizio della seconda frazione, ha recuperato trascinata da un attacco che era il solo Parravicini (suoi tutti i 9 punti segnati dai biancorossi nei primi 4’39’’) e poi, grazie a buone giocate offensive di Harper, Gaspardo e Pascolo, a fronte di una pessima percentuale da tre (3/16), prima ha pareggiato a quota 29, poi ha chiuso avanti all’intervallo lungo aiutata anche da una buona reattività difensiva.

Nei primi 78 secondi del terzo quarto l’Unieuro piazza un 6-0 e va a +7 sul 32-39 e poi anche a +8 prima sul 35-43, poi sul 37-45 a 4’38’’ dalla fine della terza frazione. Qui però i biancorossi non azzannano la gara, commettono alcune ingenuità a rimbalzo, sbagliano alcuni tiri e si dimostrano stranamente nervosi subendo due falli tecnici avanti nel punteggio: uno fischiato a Cinciarini e uno alla squadra.

Con Lamb in ‘serata no’ e con un Redivo pericoloso ma sicuramente non al meglio, gli uomini della rimonta Cividale – che ci mette più voglia, freschezza e reattività – sono Marangon e Rota, autori entrambi di 7 punti nella frazione. Nel quarto periodo dopo 69 secondi grazie a un canestro di Pascolo e alla prima bomba dell’incontro di Perkovic l’Unieuro è avanti 54-58, ma proprio nel momento in cui Forlì sembra poter dare una sterzata alla gara, l’andamento del match riprende la strada di Cividale che replica con un 15-3 in 3’30’’ per il vantaggio 69-61 a 5’21’’ dalla fine.

Perkovic da tre non sbaglia più (4/6 dall’arco nel quarto periodo), ma Forlì non può nulla contro i canestri di Miani (top scorer dell’incontro con 19 punto) e Dell’Agnello. Gaspardo a 48’’ dalla fine porta Forlì a -4 (76-72), ma Redivo e Dell’Agnello dalla lunetta non sbagliano e Forlì torna in Romagna nelle condizioni peggiori: sotto 0-2, con Magro che ha accusato un problema fisico da valutare e tutta la pressione di non poter più sbagliare, pena l’eliminazione e le vacanze anticipate.