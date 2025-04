Gialloverdi cuori d’oro. L’intero incasso di Costone-Oleggio per aiutare Diego

Costone-Oleggio, in programma domenica alle 18 al PalaOlrandi, non è solo un match valido per il quart’ultimo turno del play-in gold, importantissimo nella ricorsa della squadra di coach Belletti verso un piazzamento playoff. La partita ha anche un alto valore morale e solidale. Infatti, l’intero incasso che sarà registrato al botteghino sarà devoluto alla raccolta fondi "Una nuova partita per Diego", attiva sulla piattaforma Gofundme e che ha già all’attivo oltre 45mila euro. Il destinatario di tale iniziativa benefica è Diego Branconi, un giovane residente a Monteroni d’Arbia che lo scorso 11 giugno ha subito una lesione al midollo spinale in seguito ad un grave incidente stradale. "Da quel momento – si legge nella nota diramata dalla società -, gesti quotidiani come alzarsi dal letto, allacciarsi le scarpe o semplicemente passeggiare sono diventati impossibili. Diego ha il sostegno di amici straordinari, che lo hanno accompagnato nel lungo percorso di riabilitazione – si legge ancora nel comunicato -, sostenendolo con affetto e determinazione nella speranza di una vita il più possibile autonoma". Da qui l’idea del Costone di aderire alla campagna di beneficenza. "Non potevamo rimanere indifferenti davanti ad un appello del genere. Abbiamo un obbligo imprescindibile, di rispondere presente e sostenere in maniera importante questa causa". È stato questo il commento del direttore generale costoniano Andrea Naldini, entusiasta dell’iniziativa. "Diego, accompagnato dai suoi amici che non lo hanno lasciato un attimo da quel tragico giorno, sarà con noi domenica – ha concluso Naldini –. Farà il tifo per noi e noi faremo un grande tifo per lui, per la partita più importante, quella par la conquista della sua autonomia". AF