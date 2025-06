Gianmarco Olleia si ritira: la Virtus celebra il capitano e ritira la maglia numero 10

Occhi lucidi, emozioni forti e pensieri che nella mente di tutti hanno ripercorso gli ultimi 14 anni di storia rossoblù, quella scritta in gran parte anche da Gianmarco Olleia, il capitano di mille battaglie che proprio nell’annata in cui la società senese festeggia i 75 anni dalla fondazione ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Segno del destino per colui che è stato l’autentico protagonista della festa di fine stagione della Virtus, il numero 10 che ha fatto la storia quantomeno recente della società di Piazzetta Don Perucatti.

In un video di pochi minuti la Virtus ha voluto celebrare le gesta di Olleia, dagli inizi nel settore giovanile fino ai successi degli ultimi anni. Poi l’annuncio da parte della società: la maglia numero 10 della Virtus da oggi in poi non verrà indossata più da nessun altro giocatore. Una notizia che ha ricevuto l’ovazione dei tantissimi sostenitori rossoblu presenti in Piazzetta Don Perucatti. Si tratta della prima volta nella storia della Virtus che una maglia viene ritirata.