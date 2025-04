Gianni Fava celebra il successo di Cento nel basket italiano

Come tutte le gioie, sono ancora più belle se sono condivise, in questo caso con dirigenti e, soprattutto, con i vertici della società. A rappresentarli, con ampio sorriso e anche un briciolo di commozione, il presidentissimo, Gianni Fava (nella foto), che si gusta un altro traguardo unico e incancellabile, che mantiene alto il nome di Cento nel basket italiano. "Non è semplice, l’emozione è molto molto grande – commenta Fava –. Vista la qualità del campionato nella stagione attuale, aver raggiunto l’obiettivo direttamente, nel migliore dei modi e con le nostre forze, va sottolineato in tutto e per tutto. E questo è stato fatto dimostrando che, una volta assestata la squadra, questo staff aveva tutte le caratteristiche per poter disputare un campionato ad alti livelli, come poi è stato nel girone di ritorno, dove la nostra squadra è stata seconda a poche, visto anche il record di vittorie esterne centrate in questi ultimi mesi. Per questo ringrazio tutti", aggiunge Fava, che prende accanto a sé il coach e il gm Nicolai, artefici assieme di un qualcosa di bello, importante e storico. Dopo gli elogi, il presidente, prima dei saluti, ha poi guardato anche avanti, senza scordarsi di chi lo ha accompagnato in questa delicata quanto esaltante cavalcata.

"E’ stata una serata che resterà indimenticabile, non solo per l’obiettivo raggiunto ma anche per la qualità del gioco espresso. Sono pieno di gioia e farò di tutto per continuare su questa strada anche in futuro, finché avrò le energie fisiche, legate anche alla mia età. Il mio massimo impegno, certo, non mancherà mai, e lavoreremo nel migliore dei modi accanto ai nostri sponsor, senza di loro non si può andare avanti. Mi auguro che la città apprezzi ciò che è stato fatto e la serietà con cui abbiamo operato, sperando che ci resti vicino per poter continuare questa bella avventura, in una categoria così prestigiosa".

g.p.