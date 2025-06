Giardini, al ’walter bussolari’ premiata la giovane promessa azzurra. Villa illumina il Playground. Domani il via al torneo maschile

La prima settimana del 43° Castel Guelfo The Style Outlets Walter Bussolari Playground va in archivio. E lo fa presentando tre delle quattro semifinaliste che torneranno in campo martedì sera dalle 20.15 in poi: si tratta di Campas, Ciaccio Casa e Belle Comode, a cui si aggiungerà anche la quarta squadra che salterà fuori dallo spareggio di lunedì (ore 20.15) tra Matteiplast e BSL Senior.

Nel mezzo della serata di venerdì, c’è stata la premiazione di Matilde Villa che, tra l’ovazione degli oltre mille dei Giardini Margherita, ha ricevuto il premio Bussolari, come miglior giovane della stagione 2023/24. Con lei, presenti due amiche speciali del torneo, e compagne di Nazionale, Mariella Santucci e Olbis Andrè, accompagnate per l’occasione dal capo delegazione dell’Italbasket femminile Roberto Brunamonti.

Domani il grande spettacolo dei Gardens riparte, con una gara al maschile (ore 22, Carpanelli Mulino Bruciato-Campas Ricap Polleggio) e la già citata “Wild Card Game” al femminile, fissata per le 20.15.