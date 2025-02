Ginnastica: le gare. La Biancoverde sorride con i giovani

La Ginnastica Biancoverde ha ottenuto risultati rilevanti a Cesena. Le atlete della sezione Promozionale hanno disputato una gara a squadre Silver. Chiara Baroncini, Letizia Cavalieri, Alessia Falat e Giorgia Mandurrino affrontano questo nuovo livello con elementi mai portati prima in gara e con un po’ di tensione. La formazione si classifica tra le prime 10 in regione piazzandosi al nona. Crystal Mingo sale sul gradino più alto del podio tra le allieve A4 dell’Emilia Romagna, nate nel 2013, nel programma base con elementi imposti e vince la medaglia d’argento nel programma avanzato. Crystal, allenata da Giacomo Zuffa, Ilaria Romeo ed Eleonora Gatti alla trave, si conferma ai vertici regionali in una gara con esercizi di notevole difficoltà. Tra le allieve A2 Gilda Rubano ottiene un sorprendente quarto posto seguita dalle compagne Alice Alboresi, 13esima, Rosa Maria Quitadamo, 16esima e Nicoletta Brunaccini, 17esima.