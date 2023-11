"Gino Landini Lerici e Follo: Una Nuova Opportunità per Rifarsi"

Dopo uno scorso weekend non felice, Gino Landini Lerici e Follo hanno l’opportunità di rifarsi contro compagini di fondo classifica. Il Follo, con Leporati in forse, viaggia infatti alla volta di Lavagna per incontrare oggi alle 18 il Blue Sea fanalino di coda. La Landini Lerici invece gioca domani alle 18 a Casarza Ligure con la Valpetronio. Team lericino molto probabilmente al completo. Le altre partite della settima giornata sono Next Step Rapallo-Villaggio e Tigullio Sport Team-Aurora Chiavari.