Giochi Imola: Successo per la Terza Edizione del Torneo di Minibasket

Due giornate di sport, entusiasmo ed emozioni per tanti giovanissimi nella terza edizione di Giochi… Imola, il torneo di minibasket organizzato dalla Grifo che sabato e domenica ha coinvolto quasi 150 famiglie.

Due giornate dedicate ai giovanissimi atleti delle categorie Esordienti (annate 2013/2014) e Aquilotti (2015/2016) nelle due palestre Ruscello e Penazzi dove si sono alternate le giocate sul campo, e anche fuori, dei ragazzi. Il torneo non è stato solo una rassegna sportiva, ma un’occasione per mettere in pratica i valori fondanti del minibasket: il rispetto, l’amicizia, l’inclusione, la scoperta dei propri limiti e la voglia di superarli divertendosi. "Non conta il punteggio finale, conta il coraggio di provarci, la condivisione, il miglioramento, il sorriso dopo un errore e la mano tesa dopo un contrasto" sottolineano gli organizzatori e istruttori della Grifo.

Il sabato è stato dedicato agli Esordienti, con un pomeriggio di partite giocate alla palestra Ruscello con in campo Grifo Imola, Pirates Misano, GS Basket Riolo Terme e Junior Ca’ Ossi Forlì. Per dovere di cronaca, la classifica finale ha visto la stessa Grifo chiudere al primo posto, seguita da Misano, Riolo Terme e Forlì.

Domenica è stata invece la giornata degli Aquilotti, che si sono sfidati al mattino nei due gironi Bianco e Blu, giocati rispettivamente alle palestre Ruscello e Penazzi, per poi ritrovarsi nel pomeriggio per le finali. Sei squadre coinvolte: Grifo, Riolo Terme, Compagnia dell’Albero Ravenna, Grifo Valsanterno, Scuola Basket Faenza e Brisighella Basket.

In questa categoria la classifica finale ha visto vincitrice Faenza, seguita da Grifo, Ravenna, Brisighella, Grifo Valsanterno e Riolo Terme.

Al termine della manifestazione tutte le squadre hanno ricevuto la medagli e gadget, oltre all’applauso generale di tutto il pubblico presente nel corso della premiazione finale.