Giornata no. "La Svethia ha sofferto al tiro contro Vasto»
"È stata una di quelle giornate particolari, che ogni tanto capitano, in cui abbiamo sbagliato tanto al tiro". Marco...
"È stata una di quelle giornate particolari, che ogni tanto capitano, in cui abbiamo sbagliato tanto al tiro". Marco Schiavi, coach della Svethia Recanati, parla della sconfitta a Vasto (73-69) nella quarta giornata del campionato di B Interregionale. Eppure la squadra, sebbene in una giornata complicata, è riuscita a stare in partita fino alla fine. "Siamo stati sotto anche di 15 punti – ricorda il tecnico – e siamo comunque riusciti a recuperare e a mettere il muso avanti di 2-3 punti, ma in quei frangenti loro hanno trovato subito delle bombe, magari in quei frangenti abbiamo commesso qualche errore". Poi subentra anche il nervosismo quando i giocatori non riescono a fare canestro quando hanno percentuali alte. "A parte Andreani abbiamo fatto fatica in una gara in cui i nostri punti di riferimento hanno avuto difficoltà". Ma adesso si volta pagina e ci si prepara per domenica quando alle 18 i leopardiani riceveranno Porto Recanati per l’atteso derby tra squadre incappate in un passo falso nell’ultimo turno.
