Giovanili eccellenza. Ruggeri ne fa 51 a Reggio Emilia e l’Ibr è sola davanti a tutti

Dominio assoluto. In una partita equilibrata e vinta, al massimo livello dell’Under 15 Eccellenza. Questa volta sono 51 i punti di Mattia Ruggeri, ai quali vanno aggiunti una ventina abbondante di rimbalzi. Il prospetto più splendente della galassia Rbr ha frantumato la resistenza di Reggio Emilia, fin lì imbattuta, con l’Ibr che alla fine vince 92-81. Ora in cima al girone c’è solo Rimini. Una gara, quella vinta dai biancorossi, sempre in bilico, col 66-66 del 30’ a testimoniarlo. Poi, nell’ultimo parziale, due recuperi di San Martini propiziano il break, allungato poi dai punti di Ciancarelli e Ruggeri. Il tabellino di IbrRbr: Morandi, San Martini 2, Fascicolo, Ruggeri 51, Bronzetti, Albani 6, Ronci 18, Ciancarelli 15, Bellucci, Cantore, Tura. All.: Carasso.

Niente da fare invece per l’Under 19 Eccellenza AngelsRbr, che cade nella tana di Lanciano (84-81) dopo essere stata in doppia cifra di vantaggio per tutto il primo tempo. Nel finale la squadra più fredda è quella abruzzese, che segna un canestro cruciale a 10 secondi dalla fine e non si volta più indietro. Il tabellino di Santarcangelo: Mulazzani 26, Macaru 21, Sirri 10, Lombardi 8, Mari 6, Benzi 5, Morri 4, Di Giacomo 1, Panzeri, Bonfè, Antolini ne. All.: Serra.