Giovanili. Festa provinciale del Minibasket: oltre duecento atleti e premi per tutti

La ’Festa Provinciale del Minibasket’ è stata un successo. Una bellissima giornata da ricordare all’insegna del minibasket quella che si è tenuta al Palagolfo di Follonica con la festa provinciale che chiude l’annata dei più piccoli e celebra la meraviglia dei mini cestisti. Oltre 200 bimbe e bimbi hanno giocato sui sei campi realizzati sul parterre e nella palestra A del palazzetto ’Raul Micheli’ per il loro divertimento e per quello del folto e caloroso pubblico e alla fine medaglie e gadget per tutti. La festa provinciale dei più piccoli cestisti ha visto la partecipazione di molte società della provincia: logicamente il Follonica Basket, poi il Basket Arcidosso, Argentario Basket, Biancorossa Grosseto, Gea Basket Grosseto, Pallacanestro Costa d’Argento Orbetello, Basket Le Rocce Gavorrano, Pallacanestro Grosseto. La manifestazione ha visto scendere in campo oltre 200 bambini e bambine appartenenti alle categorie Aquilotti/Gazzelle, Scoiattoli/Libellule e Pulcini/Paperine, ossia a fasce di età comprese tra i 5 e gli 11 anni. Bambine e bambini si sono affrontati in partite 3 contro 3. E’ stata una splendida giornata di sport, divertimento e amicizia.

La manifestazione è andata avanti per oltre tre ore di continue partite in cui le squadre si sono affrontate a ritmo serrato per il divertimento dei partecipanti e del pubblico fino all’apice finale con la premiazione per tutte le bambine ed i bambini presenti che hanno ricevuto medaglie, mini palle da basket e diplomi "di laurea" per l’annata sportiva appena conclusa.