Giovanili. Gandolfi a Forlì per altri 4 anni

Lorenzo Gandolfi continuerà a ‘coltivare’ i talenti della Pallacanestro 2.015 e lo farà per altri quattro anni. Il club di viale Corridoni ha infatti annunciato il rinnovo contrattuale del responsabile del settore giovanile biancorosso, siglando col tecnico un nuovo accordo di lunga durata. Una notizia importantissima per la Forlì di oggi e di domani. "Il primo plauso va fatto alla società – afferma Gandolfi (nella foto) –. Per la prima volta nella storia del basket giovanile cittadino, è stata abbracciata una metodologia di lavoro e una mentalità sul lungo termine. Questo ci consentirà di continuare a creare una cultura di lavoro, essere esigenti e rendere i ragazzi responsabili. Vogliamo creare sempre più qualità, potendo così offrire supporto pure alla prima squadra".

Anche Riccardo Pinza, presidente del settore giovanile di Forlì, esprime soddisfazione per il rinnovo: "In questo modo porteremo a nove gli anni di continuità tecnica nella gestione delle nostre formazioni giovanili – spiega –. Assicuriamo così ai nostri giovani la presenza di una persona totalmente dedita al proprio lavoro e completamente immersa in un progetto i cui frutti sono sotto gli occhi di tutti".

s. c.