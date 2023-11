Giovanili. Gea, un turno ostico. Non arrivano punti

Tre sconfitte su tre per le giovanili della Gea. In campo femminile, un calo negli ultimi cinque minuti ha condannato alla sconfitta la formazione under 19 nella sfida contro la corazzata Cmb Valdarno (50-69).

GEA: Tanganelli 24, Merlini, Camarri, Panella 10, Di Traglia 2, Nunziatini 9, De Michele n.e., Melissa Picchianti 2, Lambardi, Faragli 3, Linda Picchianti.

Troppo forte l’Us Livorno per le Under 14 biancorosse, superate per 86-32.

GEA: Mema, Pepi 7, Bisanti 3, Mazzi, Marconi 7, Giorgi, Diacene 3, Apicella 3, Manganelli, Cardelli 9.

In campo maschile, sconfitta all’esordio sul campo del Valdelsa per gli Under 17 di Silvio Andreozzi battuti 89-34.