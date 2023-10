Giovanili. Ruggeri ne fa 37 e San Lazzaro va ko

Vittoria di grandissima importanza per l’Ibr di Paolo Carasso. Insegnare Basket Rimini ha infatti battuto la Bsl San Lazzaro nella prima partita casalinga del campionato Under 15 Eccellenza, dopo che nelle precedenti tre uscite, tutte fuori casa, erano arrivati altrettanti successi su Virtus, Forlì e Fortitudo Academy. Il 44 vale il primo posto da imbattuta con la prospettiva, domani, di proseguire nel percorso nella tana dell’International Imola. Con San Lazzaro è arrivato un significativo 91-71, frutto di un’ottima gara collettiva e del solito devastante Ruggeri (37 punti e 23 rimbalzi). L’Ibr è avanti 29-16 dopo un quarto grazie a un Ronci ispirato e alla vena realizzativa di Albani e dello stesso Ruggeri, poi la Bsl tenta di rientrare e si fa vicina ma i biancorossi la tengono a distanza (50-33 a metà). Nella ripresa San Lazzaro non si avvicina mai a livelli di guardia e l’Under 15 riminese festeggia il successo.

Il tabellino: Trevisani 3, San Martini, Fascicolo, Altini 12, Ruggeri 37, Bronzetti, Ronci 20, Albani 13, Ciancarelli 6, Tura, Bellucci, Cantore. All.: Carasso.