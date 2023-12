Giovanili. Turno amaro per i quintetti della Gea

Due ko per le givoanili della Gea. Abc Castelfiorentino troppo forte per la compagine Under 17 di Silvio Andreozzi. Ko pesantissimo per 102-20. La formazione di casa ha chiuso già il primo quarto sopra di 31 lunghezze, per andare al riposo avanti di 51, senza aver concesso nemmeno un punto nella seconda frazione. Stessa musica nella ripresa.

Gea: Domenichini 4, Fiordispino, Berretti, Pepi 8, Ossola, Ronchini, Corsi 2, Diligenti, Innocenti, Bracalari 6, Capolupo.

Sconfitta a testa alta per le Under 14 sul parquet di La Spezia. Contro una formazione più esperta, le bimbe di Luca Faragli hanno messo in mostra alcuni interessanti miglioramenti, pur rimanendo in partita solo nelle fasi iniziali. La difesa ad esempio ha fatto buone cose.

Gea: Mema, Pepi 12 Zito, Grilli 2, Bisanti, Mazzi 4, Marconi 3, Giorgi, Diacene, Apicella 4, Manganelli. All. Faragli.