Giovanili unahotels. Vola l’Under 17, mentre arriva il primo kappao stagionale per l’U15

Dopo la Next Gen Cup, l’Under 19 (4) si rituffa in campionato con una vittoria al Bigi 113-97 su Bernareggio (0), grazie a un ultimo quarto da 41 punti, frutto delle bombe di Imran Suljanovic e i canestri del fratello Omer e di Yadde.

Unahotels: Camara 2, Faye ne, Pastorelli 4, Suljanovic O. 35, Beltrami 1, Mainini 6, Obayagbona 1, Suljanovic I. 26, Yadde 21, Deme 10, Lusetti F. 7, Abreu. All. Menozzi.

L’Under 17 supera Piacenza 106-90 grazie al break nei quarti centrali (27-28 al 10’, 82-53 al 30’) firmato da Emokhare, Manfredotti e Samb.

Unahotels: Bardelli 4, Carboni 8, Deme, Fornasiero 7, Emokhare 22, Lusetti 6, Abreu 9, Manfredotti A. 10, Manfredotti L. 22, Samb 16, Petacchi 2. All. Consolini.

Prima sconfitta stagionale per l’Under 15 (8) che si fa raggiungere in vetta dal San Lazzaro, corsaro sul parquet biancorosso per 88-91.

Unahotels: Rinaldini 24, Bertoni, Bulgarelli 3, Cuoghi 8, Ghirardini 1, Lusvardi 9, Mammi 13, Petacchi 19, Sabbadini 5, Scanarini 4, Taddei n.e., Zampogna 2. All. Iemmi.

Primo ko per gli Under 14 (4) che partono male (25-15 al 10’), sfiorano la rimonta, ma perdono 87-85 con un Reggiolo di uno scatenato Rioni (44)si in doppia cifra.

Unahotels: Guarnieri, Barani 3, Mambriani 6, Nanni 10, Zucchetti 5, Cavandoli 2, Maestri 16, Carnato 11, San Pietro 7, Kotlar 11, Baccosi 14, Casolari. All. Bertolini.

Cesare Corbelli