Giovanili. Under 13, le ragazzine terribili a Ladispoli vincono il Memorial Di Giallorenzo

Le ragazze dell’under 13 guidate da Luca Faragli vincono il "Memorial Di Giallorenzo" a Ladispoli. Un bel successo che serve come iniezione di fiducia in vista del proseguo del campionato, che si prospetta impegnativo.

La formazione under 13 femminile della Gea s’è aggiudicata la seconda edizione del "Memorial Marina Di Giallorenzo", a sostegno dell’Associazione Salotto rosa, memorial intitolato alla compianta e mai dimenticata Marina Di Giallorenzo. Le bimbe allenate da Luca Faragli hanno fatto un percorso netto, battendo nelle eliminatorie del mattino Stella Azzurra e Frecce Romane. Nella finalissima del pomeriggio le biancorosse hanno avuto la meglio del Città di Ladispoli, che in precedenza ha superato Basket Roma e Vis Aurelia. Per le giovanissime maremmane una bella soddisfazione che può dare la spinta giusta per le prossime partite di campionato. Si sono affrontate le compagini Under 13 di Basket Ladispoli, Vis Aurelia, Basket Roma, Frecce Romane, Stella Azzurra, Gea Grosseto. Il quintetto grossetano tornerà in campo il 19 novembre ad Altopascio. La formazione vincente a Ladispoli: Marku, Cardelli, Indiati, Franci, Grilli, Bisanti, Sgamato, Tafuro, Fuiano. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Ladispoli, del Coni e della Federazione Italiana Pallacanestro, al PalaSorbo in via delle Primule a Ladìspoli ed alla Scuola Corrado Melone di piazza Falcone.