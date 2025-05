Giovanili. Under 17 Eccellenza. Ecco la Coppa Toscana

Grande soddisfazione nel rush finale di stagione per il Pistoia Basket Junior: la squadra Under 17 Eccellenza guidata da coach Eduardo Perrotta, con assistente Lorenzo Simoni, ha vinto la Coppa Toscana 2025 di categoria nella due giorni di Final Four che era in programma nel weekend appena trascorso a Venturina. I biancorossi, arrivati a questo appuntamento con la testa di serie numero 1, hanno rispettato il pronostico fino in fondo sbaragliando il campo degli avversari. Nella semifinale, infatti, la Sifra ha battuto 91-56 (parziali 27-20, 57-30, 76-46) la Mens Sana Siena grazie ad un super secondo quarto con ben 30 punti segnati e andando a scavare il solco, poi decisivo, contro i senesi, riuscendo a gestire lo sforzo nella seconda parte di gara in vista poi della finalissima. Il tabellino: Colangelo, Verdolini 2, Santini 7, Flauto 10, Chiavacci 11, Salani 19, Angelini 18, Torre 2, Mungai, Lucchesini, Gai Pierallini 8, Pipolo 14.

Nell’atto conclusivo della stagione, la Sifra ha regolato in maniera ancora più netta Terranuova Basket per 95-60 (parziali 27-16, 54-39, 80-55). In questo frangente, i ragazzi di coach Perrotta hanno subito messo le mani sul match già nel primo periodo, gestendo il vantaggio fino all’intervallo lungo per poi allungare in maniera definitiva nel terzo quarto rendendo il finale di match soltanto una dolce attesa in vista della premiazione e del titolo. Il tabellino: Colangelo 7, Verdolini 9, Santini 4, Flauto 11, Chiavacci 22, Salani 5, Angelini 13, Torre 3, Mungai 3, Lucchesini 2, Gai Pierallini 8, Pipolo 8.

"Abbiamo disputato due partite ad alto tasso di intensità e di fiducia globale – afferma coach Eduardo Perrotta – questo si è visto in maniera netta, disputando gare belle da giocare e da vedere. È molto appagante stare in palestra con questo gruppo e, alla fine della stagione, devo dire che la vera vittoria è questa. Chiudiamo una annata che si può definire attraverso un lungo viaggio, sono stati bravissimi e devo dire che si meritano questa soddisfazione finale".