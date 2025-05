Giovanni Bassi: "Salvezza del Pistoia Basket un traguardo miracoloso"

"Da pistoiese, mi piacerebbe contribuire alla salvezza del Pistoia Basket. Anche perché, per come si era messa la situazione, la permanenza nelle massima serie sarebbe un traguardo a dir poco miracoloso per i biancorossi". Parla a cuore aperto Giovanni Bassi, la cui Tortona avrà un ruolo chiave nella corsa alla salvezza dell’Estra, a patto ovviamente che questa superi domenica la Vanoli Cremona al PalaCarrara. Sempre domenica, infatti, i piemontesi sfidano Napoli, che in questo momento ha quattro lunghezze di vantaggio in classifica su Della Rosa e compagni. Come se non bastasse, la Bertram sarà ospite al PalaRadi di Cremona in occasione dell’ultimo turno di regular season di Serie A1.

Insomma, la formazione allenata da Walter De Raffaele (visto a Pistoia da giocatore ai tempi dell’Olimpia, dal 1994 al 1996) ha la possibilità di dare una grossa mano ai biancorossi, che domenica scorsa hanno fatto a loro volta un grosso regalo a Tortona sbancando il Taliercio. "Grazie a questa vittoria inaspettata dell’Estra, siamo ancora in ballo per un posto playoff: daremo tutto per raggiungere il terzo obiettivo stagionale dopo i quarti di finale di Basketball Champions League e il pass per la Final Eight di Coppa Italia – sottolinea Bassi che, oltre a indossare la casacca dell’Olimpia, ha pure militato nel Pistoia Basket, di cui è stato capitano per un paio di anni, quelli in B2 e in B d’Eccellenza –. A Venezia, Pistoia ha disputato un match di grande agonismo, ma anche di grande qualità. Quindi bisogna riconoscere i meriti di coach Gasper Okorn, che ha preparato ottimamente la gara, e quelli della squadra che ha attuato alla perfezione il piano partita. Probabilmente la Reyer ha sottovalutato l’impegno, ma l’Estra è stata brava ad approfittarne".

E a evitare – almeno nello scorso weekend – che l’incubo retrocessione diventasse realtà. "Visto quello che è accaduto nei mesi scorsi, il fatto di potersi ancora giocare la salvezza a due turni dal termine dà credito al lavoro svolto da chi è a Pistoia da inizio stagione. Mi riferisco al gruppo degli italiani: persone che ci hanno sempre messo la faccia nonostante le criticità. Il successo a Venezia dei biancorossi ci ricorda a tutti il bello di questo sport, ossia che devi dare tutto fino all’ultimo minuto dell’ultima gara, perché non sai mai quello che potrebbe accadere". Una filosofia attuale anche per la situazione di Tortona. "La fiammella della speranza di qualificarci ai playoff – continua Bassi – è sempre accesa e ci crediamo. Domenica affrontiamo una squadra di enorme talento come Napoli, che durante l’annata ha cambiato molto. I campani hanno un potenziale enorme, ma, un po’ come noi, soffrono di alti e bassi".

Francesco Bocchini