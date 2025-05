Giovanni Tomassini guida Rimini al 2-0 contro Brindisi nei playoff

C’è la mano evidente di Giovanni Tomassini nella vittoria che ha dato il 2-0 nella serie a RivieraBanca. Il play-guardia biancorosso, dopo aver gestito i ritmi nel primo tempo, nel secondo ha devastato la difesa di Brindisi con canestri di classe purissima che sono stati linfa vitale per il break che ha spaccato la partita in due. In totale, per lui, 18 punti con 5/7 da due, 2/5 da tre e 2/2 ai liberi. E ora Rimini affronta la trasferta di Brindisi con un confortante doppio vantaggio. "Lo sapevamo dall’inizio della serie, cercare di non perdere in casa e mantenere il fattore campo nei playoff è fondamentale – spiega lo stesso ‘Tom’ –. C’è da dire che siamo partiti molto contratti, Brindisi è stata fisica ed è rimasta in testa per tutto il primo tempo. Abbiamo subito la loro aggressività nella prima parte e abbiamo anche tirato male. Questo perché abbiamo eseguito male, non per altri motivi. Erano tiri contestati: possono entrare o uscire, ma nei primi due quarti la creazione di gioco era stata scadente". E l’1/12 dal primo tempo ne è stata l’evidenza più lampante, con quell’8.3% dall’arco che non è proprio abituale per Rbr. "Poi però ci siamo espressi meglio – prosegue Tomassini –. La mia prestazione? È chiaro che i canestri sono importanti ed è quello che si vede di più nello scout, ma secondo me ho giocato abbastanza bene anche nel primo tempo, gestendo in maniera diversa ma senza perse. L’importante è essere aggressivi. Diciamo che l’esperienza c’è, in più volevo rifarmi dopo la prima partita".

E dire che in quella gara1 Tomassini era franato a terra dopo uno scontro con Johnson. Per il lungo una botta alla schiena, per lui alla caviglia. "Ho preso una botta ma è tutto ok, il problema è che ho sbattuto il malleolo e s’è gonfiato. Poi però sono riuscito a giocare questa gara2. Un po’ di sofferenza, ma gestibile". La panchina riminese ha prodotto 34 punti, quella brindisina 13. C’è tanto in questo dato, soprattutto l’evidenza di una rotazione più ricca per i biancorossi. E domani gara3 a Brindisi. Nel -35 del girone di ritorno, la caduta stagionale più fragorosa di Rbr, Tomassini non c’era. "L’ambiente spingerà la Valtur come il Flaminio ha fatto con noi. Ora dobbiamo ricaricare le pile, eventualmente aggiustare qualcosa con lo staff e poi prepararci per la partita. Sono molto contento di come la squadra è uscita dal momento di difficoltà in gara2, è un tipo di reazione che può essere d’esempio anche da qui in avanti".

Loriano Zannoni