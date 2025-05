Giovanni Tomassini pronto per i playoff: Rimini sfida Valtur Brindisi

di Loriano ZannoniLui, quel 29 gennaio, non c’era. Nel giorno di Brindisi – Rimini 90-55, Giovanni Tomassini era stato costretto a marcare visita, alle prese con un incessante dolore alla spalla che l’ha tormentato per diversi mesi. Un infortunio nato, guarda caso, proprio nella partita coi pugliesi del girone d’andata, il 1° dicembre, finita 91-78 per i biancorossi. Poi il play-guardia ha quasi sempre giocato, pur se spesso menomato dal dolore. "L’infortunio è nato in quella partita ed è durato per parecchio – dice proprio Tomassini –. Non riuscivo a fare le cose che volevo e i dubbi erano tanti, ma adesso è tutto ok. Non ho nessun fastidio durante il gioco, tutto nella norma. Non sono al 100% ma non ci sono disturbi".

La Valtur Brindisi sarà l’avversario di RivieraBanca in questi quarti di finale playoff che scatteranno domenica al Flaminio. Un avversario pericoloso, quello col roster più importante tra le tre candidate ad affrontare Rimini che dovevano passare attraverso i play-in. "Non avevo preferenze e non ho fatto pronostici tra chi era impegnato nei play-in – prosegue il veterano di Rbr –. Valutiamo Brindisi per quello che è, vale a dire una squadra sicuramente tosta e di valore. Noi però siamo arrivati secondi e credo che siano gli altri a doversi preoccupare di noi. Quel -35 di fine gennaio? Ci sono diversi periodi all’interno di una stagione lunga come questa di A2 e le valutazioni vanno fatte di settimana in settimana. Di sicuro quello è stato un momento non facile per noi".

La squadra tornerà a lavorare oggi e comincerà a preparare nel dettaglio la serie con la Valtur. La scorsa settimana il gruppo si è concentrato su altro. "Sulle nostre cose e su situazioni che potessero servire in ogni caso, qualsiasi fosse l’avversario. Il tutto tenendo alta la concentrazione e l’intensità. È così che bisogna affrontare Brindisi. Sappiamo di dover limitare i loro punti di forza, ma prima di tutto sarà necessario entrare in campo con la massima carica". Oggi si giocherà l’ultima gara di play-in, Fortitudo – Pesaro, con la vincente che se la vedrà con Cantù nei quarti. A Rimini intanto è già tutto fissato, coi biglietti in vendita per gara1 e gara2 di domenica 11 e martedì 13. Gli abbonati possono far valere la prelazione sul proprio posto di regular season entro giovedì 8 maggio. "Cosa conta di più nei playoff? Cercare di non perdere il fattore campo – avverte Tomassini –. Sfruttare al meglio questa opportunità e questo valore. E poi essere aggressivi, quello sempre". Il countdown a domenica è iniziato.