Girone B: a Imola il Dany cerca continuità dopo il successo all’overtime contro Jesi. Il Consorzio Leonardo affronta l’Andrea Costa

A distanza di quattro giorni dal primo successo stagionale, il Consorzio Leonardo Dany Quarrata si appresta a varcare i confini dell’Emilia-Romagna con fiducia ed entusiasmo per affrontare l’Andrea Costa Imola. Questa sera alle 20.30 è in programma il primo turno infrasettimanale che mette a confronto due squadre appaiate in classifica, uscite col morale a mille dall’ultimo match. I biancorossi (che hanno già osservato il turno di riposo alla terza giornata) sono reduci da una splendida e rotonda vittoria nella stracittadina con i cugini della Virtus. Idem dicasi per la compagine biancoblu, che ha trovato il primo successo stagionale contro la General Contractor Jesi, al termine di una battaglia durata 45 minuti.

In un PalaRuggi che, come al solito si preannuncia caldissimo, è in arrivo una sfida delicata e imprevedibile. Al timone dell’Andrea Costa c’è coach Luca Dalmonte, un vero e proprio guru delle panchine con oltre 640 gettoni collezionati in quasi 40 anni di carriera tra Italia, Germania e Turchia. Dando un’occhiata al roster troviamo in cabina di regia l’esperto Sanguinetti. Da due c’è il lituano ex Herons Kupstas, un tiratore di striscia capace di accendersi in ogni momento. Come ali agiscono Tommaso Gatto, l’anno scorso a Ruvo e l’ex Fabriano e Fortitudo Bologna Raucci. Da cinque la solidità di Tamani e Thioune. Completano il puzzle Zedda, Moffa e Chessari.

Per gli uomini di Tonfoni, in attesa di capire se De Gregori potrà essere utilizzato, si prospetta un match dal grande dispendio fisico e mentale. Una partita da giocare con la massima attenzione contro un avversario insidioso, che fa della condivisione offensiva e della tenuta difensiva due mantra su cui costruire le proprie fortune in questa stagione.

Leonardo Meacci