Girone B: l’anticipo della sesta giornata. Consorzio Leonardo, trappola San Severo

La sconfitta di Imola ha fatto suonare un piccolo campanello d’allarme in casa Consorzio Leonardo. I biancoblu per la prima volta sono rimasti in partita solo nel primo tempo, spianando la strada ad una seconda parte tutta di marca imolese. "Ci é mancata fluidità offensiva" ha commentato coach Tonfoni. Già questa sera il Dany é chiamato alla missione riscatto. Al PalaCarrara alle 21 é in programma la sfida con l’Allianz Pazienza San Severo. "Ci aspetta un avversario in grande forma e che gioca ad altissima intensità – prosegue il tecnico dei mobilieri –. San Severo vince da tre partite consecutive, l’ultima due giorni fa contro Virtus Roma. Vogliamo essere pronti a dare battaglia".

Coach Bernardi guida per il secondo anno di fila un roster giovane e frizzante. Dando un’occhiata ai singoli, spicca in maniera particolare un giocatore cresciuto nelle nostre zone. È il centro Matteo Gherardini, perno fondamentale dei pugliesi per il secondo anno di fila. Il lungo classe 2004 nativo di Pescia, dopo una prima stagione positiva, sta letteralmente dominando la Serie B. Il suo bottino fin qui porta 18 punti ad allacciata di scarpe ed una crescita sempre più costante. A innescarlo c’é l’ex Sant’Antimo Lucas, che abbinato alla guardia Mobio (20 per lui nell’ultima uscita) formano una coppia di esterni di assoluto valore. Quarrata, in attesa di capire se ci sarà De Gregori, dovrà essere brava a gestire il ritmo contro una formazione ben allenata ma con rotazioni molto corte. Il Dany Basket intanto sui propri canali social ha reso nota la modalità di vendita e il prezzo dei biglietti per stasera. E’ possibile acquistarli online oppure presso il botteghino del PalaCarrara.

Leonardo Meacci