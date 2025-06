Giulia Ianezic rinnova con Use Rosa Scotti per la Serie A2 Femminile

Miglior giocatrice della finale di Coppa Italia, vinta contro Costa Masnaga, Giulia Ianezic vestirà la canotta biancorossa anche nella prossima stagione di Serie A2 Femminile. È ufficiale infatti il prolungamento del rapporto tra l’Use Rosa Scotti e la play-guardia classe 2000 originaria di Trieste. Per la squadra empolese si tratta di una conferma importante visto che, nel corso del campionato appena concluso, il suo rendimento è cresciuto costantemente tanto da farne un punto di forza sia in attacco che in difesa. Un miglioramento che, sicuramente, proseguirà anche nella stagione che va ad iniziare tanto da farne ancora di più un punto di riferimento in campo e fuori. Nel campionato scorso, chiuso al quarto posto dall’Use Rosa, Ianezic ha giocato 27 delle 29 partite stagionali collezionando 735 minuti complessivi, quinta giocatrice biancorossa per minutaggio sul parquet. Per quanto riguarda il contributo sotto canestro sono stati 195 i punti realizzati dalla 25enne friulana, quinta miglior realizzatrice di squadra, che ha messo a referto anche 84 assist (solo Castellani ha saputo fare meglio con 95). Per quanto riguarda infine le percentuali dal campo ha tirato con il 35 per cento da due, il 24 per cento dall’arco ma soprattutto con il 79 per cento dalla lunetta, realizzando 26 dei 33 tiri liberi tentati. Diventano tre quindi le conferme per coach Cioni in vista della prossima stagione, dopo Ruffini e Vente ecco anche Ianezic.