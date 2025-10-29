Giumbini fa il dirigente. "Mi piace molto, sto vicino a staff tecnico e atleti. Differenze col passato? Oggi c’è meno sentimento...». "Ciga» is back: è l’uomo in più della Rebasket

"Ciga" is back. Luciano Giumbini, 68 anni, indimenticato giocatore della Pallacanestro Reggiana dal 1982 al 1988 (oltre a una parentesi nel 1990/91), è tornato al suo vecchio amore, la palla a spicchi, entrando nella dirigenza della Re-Basket 2000.

È un piacere rivederla nel suo mondo.

"Potremmo definirlo un ritorno al passato. Appena terminata la carriera da professionista, nel 1991, ho giocato in Promozione nel Basket Jolly, vincendo il campionato, poi ho allenato un paio di stagioni tra minibasket e Under 16, vedendo crescere tra gli altri Riccardo Cervi. Poi la mia attività di ristoratore mi ha assorbito completamente, avrei avuto bisogno di giornate più lunghe di 24 ore per riuscire a gestire tutto".

Ora cosa è cambiato?

"Ho diminuito il ritmo lavorativo e quest’estate, complice l’amicizia con coach Baroni, ho accettato la proposta della Re-Basket 2000".

Di cosa si occupa?

"Lavoro sul campo: sto vicino a staff tecnico e atleti. Sono neofita di questo ruolo dirigenziale, cerco di metterci passione: è da un mese e mezzo che ho iniziato, mi piace molto".

Cos’ha trovato di diverso, dopo 30 anni, nel basket?

"Non cado nel tranello dei nostalgici che dicono ’era meglio in passato’. Certo, all’epoca giocare in B, C o D era più un dopolavoro, una passione; oggi vedo gente che a 15 anni ha il procuratore: ai nostri tempi c’era forse più sentimento e meno attenzione al lato economico. Dal punto di vista tecnico è un basket più fisico, forse più spettacolare, anche se quelli che ai miei tempi si chiamavano fondamentali, a volte, lasciano un po’ a desiderare".

Obiettivo della Re-Basket?

"Salvezza, valorizzando i nostri ragazzi. Abbiamo un’età media di poco superiore ai 21 anni, l’obiettivo è quello di porre le basi per affrontare la B Interregionale del prossimo anno con maggior consapevolezza".

