Giussano festeggia la salvezza in Serie A2 femminile con una vittoria su Civitanova Marche

Festeggia la permanenza in Serie A2 femminile il Giussano, che vince per 65-48 gara2 contro Civitanova Marche e si aggiudica la sfida salvezza dei playout. È stato il capolavoro di coach Alberto Mazzetti, che ha tirato fuori il meglio dalle sue giocatrici nella partita che valeva una stagione. "Il giusto manifesto è che è stata una vittoria di squadra - commenta l’allenatore - Abbiamo scelto di giocare a ritmo altissimo, andando a cercare tiri rapidi e sfruttando la nostra fisicità. Sapevamo che a lungo andare le nostre avversarie, che hanno rotazioni ridotte, avrebbero fatto fatica a reggere il confronto. Il piano partita ha funzionato, le abbiamo cucinate a fuoco lento. In vantaggio dal primo all’ultimo minuto, sospinti in avvio da una scatenata Greta Ramon, abbiamo avuto solo un momento di buio nel quarto periodo". "Abbiamo continuato però a essere bravi in difesa per cui siamo riusciti a tenere la squadra ospite sempre a distanza di sicurezza fino al +19". Difficile stabilire la migliore in campo, forse il premio se lo merita Magdalena Szajtauer, che ha giocato con la febbre, eccellendo in tutte le voci statistiche. "Tutte si sono guadagnate una citazione - dice Mazzetti - Martina Crippa è stata solidissima in difesa, rifilando alle rivali diverse stoppate. Marianna Zanetti è stata chirurgica in fase offensiva. Cecilia Colico ha difeso in maniera fortissima. Iliaria Bernardi (foto) è stata una minaccia costante per le nostre avversarie con la sua bravura nel giocare in penetrazione. Francesca Diotti ha fornito una regia impeccabile. Insomma in questa doppia sfida con Civitanova Marche abbiamo raccolto quanto seminato in due mesi da quando ho preso in mano le redini della squadra".

Antonella Galimberti