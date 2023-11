Giussano mette a canestro la quinta. Vittoria agevole contro Roma. Le foxes scappano e chiudono a +18

Continua a volare Giussano, che ha vinto agevolmente il match casalingo contro la Stella Azzurra Roma. La formazione brianzola è partita subito forte, distanziando le avversarie fino a 22 lunghezze, per poi chiudere 78-60. "In difesa siamo andati meno bene del solito, ma non abbiamo mai rischiato, facendo valere la nostra superiore qualità tecnica - argomenta coach Aldo Corno -: la Stella Azzurra è una squadra giovane e inesperta, ha giocato a viso aperto senza ricorrere a tatticismi per cercare di metterci in difficoltà. L’unica nota che ha creato dei vantaggi alla formazione ospite è stato l’avere più centimetri di noi nel reparto esterne, visto che la loro regista vantava 1.80 di altezza mentre noi partiamo con un quintetto con due piccole come Silvia Bonadeo e Francesca Diotti". "Pur commentendo qualche errore nella costruzione del gioco - ammette - abbiamo prodotto un’ottima prestazione offensiva, tirando da due punti con la ragguardevole percentuale del 54%. In difesa abbiamo potuto permetterci il lusso di fare degli esperimenti, schierando una zona adattata sulle tiratrici romane".

E aggiunge: "Qualche brivido l’abbiamo provato nel terzo periodo di gioco, quando dal -22 la Stella Azzurra si è portata a -9, ma abbiamo reagito prontamente volando fino al +18 finale. La top scorer è stata Giulia Manzotti con 21 punti. Abbiamo concluso la partita con quattro giocatrici in doppia cifra: Klaudia Niedzwiedzka 19 punti, Valentina Gatti 14, Silvia Bonadeo 10". Per Giussano sono 5 vittorie su 7 in campionato.