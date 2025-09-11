Giussano, Sanga è troppo: "Ma abbiamo retto bene"

Ha dato buone indicazioni il test agonistico del Giussano contro il Sanga Milano, terminato con il punteggio di 68-59 per la squadra metropolitana. Priva del playmaker titolare Francesca Diotti, ferma da dieci giorni per un problema muscolare, e del nuovo acquisto Valli, che essendo reduce da un intervento al legamento crociato di un ginocchio deve ancora abituarsi a un gioco di contatti fisici, la formazione biancoblù ha retto il confronto, lottando fino al quarantesimo minuto.

"Contro una corazzata come il Sanga abbiamo offerto una prestazione valida - spiega coach Roberto Sacchi - sicuramente abbiamo grossi margini di miglioramento considerando il fatto che l’organico è stato profondamente rinnovato. Abbiamo commesso diversi errori, quelli che ci si aspetta di fare in pre-campionato, ma ci siamo resi conto che quest’anno in A2 potremmo giocarcela alla pari contro tutte le rivali".

Contro il Sanga si sono messe in luce Magdalena Szajtauer, che ha confermato le sue doti di dominatrice dell’area pitturata soprattutto in fase difensiva, è entrata in ritmo partita nella ripresa l’altra straniera, Ivi Nikolova, mentre sotto i tabelloni si è battuta bene anche Beatrice Olajide. Tanta energia a tutta campo è arrivata dalla sorelle Colico, Cecilia e Celeste.

"Tutte le giocatrici hanno dato un ottimo contributo, giocando di squadra e facendo tante piccole cose utili alla causa - dice il coach - sono state importanti anche le giovani, che ci danno una grossa mano quotidianamente negli allenamenti. Ora torniamo a lavorare in palestra per preparare il prossimo impegno. Giocheremo nel quadrangolare del 13/14 settembre a Villasanta, affrontando in semi-finale Crema alle 20.30".